Commando assalta centro logistico a Lacchiarella camion in fiamme e chiodi sulle strade

Un assalto audace a Lacchiarella scuote il mondo della logistica, un settore sempre più al centro delle cronache. Un commando di sei persone ha messo in atto una strategia drammatica, bloccando strade con camion incendiati e chiodi, in un gesto che richiama l'attenzione sulla crescente vulnerabilità delle infrastrutture. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca: è un campanello d'allarme su come la criminalità si evolve in risposta ai cambiamenti economici.

(Adnkronos) – Un commando, composto almeno da sei persone, ha assaltato questa notte, intorno alle 3, il centro logistico multi-aziendale di via Cascina Nuova a Lacchiarella, nel Milanese. Per impedire l'intervento delle forze dell'ordine, le strade di accesso sono state sbarrate con camion rubati, alcuni dei quali sono poi stati dati alle fiamme. Il commando ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche Lacchiarella, commando assalta all’alba un centro logistico: camion incendiati, chiodi sull’asfalto e quattro feriti - Alba drammatica a Lacchiarella, dove un commando ha messo a segno un audace assalto a un centro logistico.

Approfondimenti da altre fonti

Commando assalta centro logistico a Lacchiarella, camion in fiamme e chiodi sulle strade

Riporta adnkronos.com: Un commando, composto almeno da sei persone, ha assaltato questa notte, intorno alle 3, il centro logistico multi-aziendale di via Cascina Nuova a Lacchiarella, nel Milanese.

Rapina al centro logistico di Lacchiarella: spari, camion in fiamme e chiodi per la fuga

Scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Rapina al centro logistico di Lacchiarella: spari, camion in fiamme e chiodi per la fuga ...

Rapina al centro logistico di Lacchiarella: camion incendiati di traverso e chiodi per coprirsi la fuga

Scrive msn.com: Per impedire l'intervento di mezzi delle forze dell'ordine, vigili del fuoco e 118, le strade d'accesso sono state sbarrate con l'impiego di automezzi precedentemente rubati di cui alcuni incendiati e ...