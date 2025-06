Comitato Saione | Convegno sulla sicurezza allarmistico il quartiere non è solo quello La risposta a Tra Tevere e Arno

Il dibattito sulla sicurezza nei quartieri è più acceso che mai e il comitato Alberi di Saione non ci sta a restare in silenzio. Dopo il recente convegno dell'associazione Tra Tevere e Arno, i cittadini si uniscono per far sentire la loro voce. La lettera inviata al comitato invita a considerare che il quartiere non è solo un luogo da temere, ma anche uno spazio da valorizzare. È tempo di trasformare l'allarmismo in opportunità!

Il comitato alberi di Saione scrive una lettera all'associazione Tra Tevere e Arno che nei giorni scorsi ha tenuto un convegno sul tema della sicurezza. Il gruppo di cittadino ha deciso di mandare alla redazione alcune osservazioni in merito. "In quella occasione state invitate come relatori.

