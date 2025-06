Comic 90100 all' Agricantus | Manfredi Di Liberto l' ospite dell' ultimo appuntamento

Preparati a una serata di risate indimenticabili! Il 4 giugno, il Teatro Agricantus di Palermo ospiterà l'ultimo appuntamento di "Comic 90100". Protagonista della serata sarà Manfredi Di Liberto, un talento emergente della comicità italiana. In un'epoca in cui la comicità si evolve e si fonde con il sociale, questa è l'occasione perfetta per scoprire nuove voci e storie divertenti. Non perdere l'opportunità di ridere insieme!

Ultimo appuntamento di stagione per "Comic 90100", il laboratorio della risata ideato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management che mercoledì 4 giugno alle ore 21 propone una serata come sempre all'insegna della nuova comicità. Sul palco del Teatro Agricantus di Palermo si.

