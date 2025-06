Come sono andati i colloqui tra Ucraina e Russia a Istanbul

I colloqui di pace tra Ucraina e Russia a Istanbul non hanno portato i risultati sperati, con Mosca che ha rifiutato un cessate il fuoco incondizionato. Questo ennesimo stallo evidenzia una realtà inquietante: la ricerca di soluzioni pacifiche sembra allontanarsi sempre di più. In un mondo in cui le tensioni geopolitiche sono all'ordine del giorno, la speranza di un accordo duraturo appare come un miraggio, sollevando interrogativi sul futuro della regione.

La Russia ha rifiutato un cessate il fuoco incondizionato. Non è una sorpresa, né una notizia, ma è il tenore delle conversazioni con le delegazioni di Mosca ai colloqui di pace. Al summit di Istanbul, i negoziatori ucraini e russi si sono seduti al tavolo, hanno cercato un punto d’incontro, ma è stato impossibile: «La controparte russa ha continuato a rigettare la mozione sul cessate il fuoco incondizionato», ha detto Sergey Kyslytsya, il negoziatore di Kyjiv. Secondo i russi, questo è il vero paradosso, un cessate il fuoco darebbe all’Ucraina il tempo di riarmarsi e risistemarsi in un momento del conflitto favorevole alla Russia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Come sono andati i colloqui tra Ucraina e Russia a Istanbul

