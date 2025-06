Come sono andati i colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina e perché la pace è ancora lontana

Colloqui di Istanbul: un’occasione persa per la pace? Nonostante l’incontro tra Russia e Ucraina, la strada verso un accordo sembra ancora in salita. Le posizioni restano distanti e senza segnali di cedimento. Questo scenario si inserisce in un contesto globale, dove le tensioni internazionali si intensificano ogni giorno. Il futuro della regione è incerto, ma un dato è chiaro: il dialogo è l’unica via per un cambiamento reale.

La delegazione della Russia e quella dell'Ucraina si sono incontrate a Istanbul e si sono scambiate dei 'memorandum' con le condizioni per il cessate il fuoco e per la pace. Dopo gli attacchi ucraini avvenuti domenica, non era scontato che l'incontro avvenisse. Ma le posizioni restano ancora molto distanti, senza compromessi o cedimenti in vista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

