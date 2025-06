Come reagiamo al cambiamento climatico? L’Università Bicocca esce dal laboratorio e studia i nostri comportamenti

L'Università di Milano-Bicocca rompe gli schemi con “JustSeparate – Summer 2025”, un innovativo progetto che studia come i nostri comportamenti influenzano la crisi climatica. Dalla raccolta differenziata allo spreco alimentare, la ricerca si interroga su come le nostre azioni quotidiane possano dare forma a un futuro più sostenibile. Un punto chiave? Il legame tra benessere psicologico e ambienti naturali, un tema sempre più cruciale nella nostra società. Scopri come possiamo trasformare le abitud

Milano, 3 giugno 2025 – Dalla raccolta differenziata allo spreco alimentare, dal cambiamento climatico al benessere psicologico negli ambienti naturali: sono queste le quattro direttrici lungo cui si sviluppa “JustSeparate – Summer 2025”, il progetto del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca che porta la ricerca scientifica fuori dai laboratori e la unisce a esperienze immersive con la realtà virtuale, attività sul campo e laboratori interattivi per adulti e bambini. Ricercatori, dottorandi e assegnisti saranno infatti impegnati per tutta l’estate in progetti di ricerca applicata grazie alla collaborazione con il Camping Village Le Esperidi, a Marina di Bibbona in Toscana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Come reagiamo al cambiamento climatico? L’Università Bicocca “esce dal laboratorio” e studia i nostri comportamenti

