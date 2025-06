Come localizzare o proteggere un iPhone smarrito o rubato

Hai perso il tuo iPhone? Non farti prendere dal panico! Ogni smartphone è dotato di avanzati sistemi di sicurezza che permettono di rintracciare e proteggere i tuoi dati. In un'era in cui la privacy è un tema caldo, sapere come bloccare il tuo dispositivo è fondamentale per prevenire usi non autorizzati. Scopri le strategie per localizzare e rendere inaccessibile il tuo iPhone: la tranquillità è a portata di clic!

Se abbiamo perso o ci è stato rubato l'iPhone, non disperiamoci e agiamo il prima possibile: il nostro telefono così costoso dispone di sistemi di sicurezza che ci permettono di rintracciarlo a distanza e di bloccarlo se necessario, così da impedire qualsiasi tipo di utilizzo non autorizzato o ripristino per il riutilizzo. LEGGI ANCHE: Rendere inutilizzabile il telefono rubato (Android e iPhone) Usare "Dov'è" per localizzare l'iPhone. Il punto di partenza è Dov'è o Find My, l’app integrata di Apple per tracciare i dispositivi associati al proprio ID Apple. Disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e tramite il sito iCloud. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

