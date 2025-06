Come localizzare o proteggere un iPhone smarrito o rubato

Se hai perso il tuo iPhone o ti è stato rubato, non perdere la calma: grazie alle innovative funzioni di sicurezza di Apple, puoi localizzarlo e proteggerlo in modo semplice ed efficace. Utilizzando l'app "Dov'è", puoi rintracciare il dispositivo, bloccarlo da remoto o cancellarne i dati per evitare utilizzi non autorizzati. Scopri come agire tempestivamente per salvaguardare i tuoi dati e riprendere il controllo del tuo telefono.

Se abbiamo perso o ci è stato rubato l'iPhone, non disperiamoci e agiamo il prima possibile: il nostro telefono così costoso dispone di sistemi di sicurezza che ci permettono di rintracciarlo a distanza e di bloccarlo se necessario, così da impedire qualsiasi tipo di utilizzo non autorizzato o ripristino per il riutilizzo. LEGGI ANCHE: Rendere inutilizzabile il telefono rubato (Android e iPhone) Usare "Dov'è" per localizzare l'iPhone. Il punto di partenza è Dov'è o Find My, l’app integrata di Apple per tracciare i dispositivi associati al proprio ID Apple. Disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e tramite il sito iCloud. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

In questa notizia si parla di: Iphone Rubato Localizzare Proteggere

Come localizzare o proteggere un iPhone smarrito o rubato - Hai perso il tuo iPhone? Non farti prendere dal panico! Ogni smartphone è dotato di avanzati sistemi di sicurezza che permettono di rintracciare e proteggere i tuoi dati.

Come proteggere i dati di un iPhone rubato? Cosa fare subito per salvare i file - Come proteggere i dati di un iPhone rubato? Cosa fare subito per salvare i file – Cellulari.it Purtroppo, subire il furto del proprio smartphone non è una cosa da poco: oltre al danno economico legato ... Come scrive cellulari.it

iPhone rubato o smarrito? Ecco cosa fare [VIDEO] - iPhone rubato ... di telefono sul blocco schermo dell’iPhone rubato o smarrito. Impostando iPhone in modalità Smarrito, sarà ancora possibile localizzare il dispositivo. Riporta iphoneitalia.com

Come localizzare il telefono, sia iOs che Android: tutti i passaggi - Se si perde l'Iphone (ma anche l'iPad o l'iPod touch) per ritrovarlo e per proteggere i propri ... se si ritiene che sia stato rubato. L'altro modo per localizzare l'iPhone è usare direttamente ... Lo riporta smartworld.it

STOLEN IPHONE? Here's How to Find It Step by Step!