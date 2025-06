Come la ristorazione sta ridisegnando i suoi spazi

La ristorazione sta vivendo una rivoluzione che va ben oltre il semplice menù. Oggi, i ristoranti si trasformano in spazi polifunzionali, dove la cucina si amalgama con eventi, cultura e socialità. Grazie a format innovativi, come quelli emersi al Gastronomika Festival, l'esperienza culinaria si arricchisce, superando le mura del locale. Scoprirete come questi cambiamenti non solo soddisfano il palato, ma stimolano anche nuove connessioni sociali. Non è solo cibo

La ristorazione si muove su coordinate diverse rispetto a ieri e, nel tempo necessario per decifrarle, i punti di riferimento saranno già da riscrivere. Dal confronto con i professionisti del tavolo 14, all'hackathon del Gastronomika Festival, emergono format che sfidano le barriere tradizionali, portando la cucina oltre le mura del locale e disegnando spazi e storie ibride, flessibili e capaci di adattarsi ai ritmi e ai desideri di un pubblico sempre più consapevole. Perché i nuovi approcci non sono solo mode passeggere, ma una riscrittura profonda del ruolo della ristorazione nella società. Foto di Gaia Menchicchi Mangiare ovunque, in mille forme C'è chi, come Valentina Suligoj con il suo progetto Verde, immagina prossimamente a Milano un ortofrutta-e-salad-bar, che è anche un atto di educazione: un luogo dove il cibo fresco proveniente da pratiche di agricoltura rigenerativa diventa parte integrante dell'esperienza.

