Come funziona la constatazione amichevole d' incidente Cai digitale

La constatazione amichevole d'incidente diventa digitale! Con la nuova app dell'assicurazione, compilare il modulo è un gioco da ragazzi. Ma attenzione: il vecchio CID cartaceo non sparirà del tutto. In un mondo sempre più interconnesso, questa fusione tra tradizione e innovazione promette di semplificare l'esperienza di ogni automobilista. Scopri come questo trend sta rivoluzionando il modo di gestire gli incidenti stradali!

Ma il vecchio modulo Cid cartaceo non sparirà, anche se tutto diventa più semplice grazie allo smartphone e all'app dell'assicurazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come funziona la constatazione amichevole d'incidente (Cai) digitale

Leggi anche Arriva la constatazione amichevole digitale: come funziona e cosa cambia in caso di incidente - La Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) si modernizza con la sua versione digitale, semplificando la gestione degli incidenti stradali.

Segui queste discussioni sui social

SI … PUO’ … FAREEEE!!!!1!1! #nerddance #funziona #chesoddisfazione Leggi la discussione

SI … PUO’ … FAREEEE!!!!1!1! #nerddance #funziona #chesoddisfazione Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Ma il vecchio modulo Cid cartaceo non sparirà, anche se tutto diventa più semplice grazie allo smartphone e all'app dell'assicurazione

Segnala gazzetta.it: Ma il vecchio modulo Cid cartaceo non sparirà, anche se tutto diventa più semplice grazie allo smartphone e all'app dell'assicurazione ...

Come funziona la constatazione amichevole digitale di incidente

Da macitynet.it: La constatazione amichevole di incidente in versione digitale può essere impiegata solo se: Ogni società di assicurazione può sviluppare app e interfaccia desiderati per il CAI Digitale, quindi la ...

Come funziona la constatazione amichevole di incidente digitale

Segnala informazione.it: Il processo di digitalizzazione dei documenti in Italia prosegue e, dopo la patente e la carta d’identità digitali, da quest’anno è entrata in azione anche la constatazione amichevole di incidente in ...