Come festeggiare un grande risultato a Parigi? Cucinando un bel piatto di pasta alle due di notte ovviamente

Dopo una vittoria storica al Roland Garros 2025, Lorenzo Musetti ha dimostrato che la vera gioia si celebra anche a notte fonda con un piatto di pasta! Il video virale del tennista toscano in cucina non è solo un gesto affettuoso verso le sue radici, ma rispecchia un trend crescente: festeggiare i successi quotidiani con piccoli rituali. Chi dice che il trionfo non possa avere un sapore? Scopri come le celebrazioni informali possono arricchire la tua vita

D opo aver conquistato una vittoria emozionante contro Holger Rune al Roland Garros 2025, Lorenzo Musetti ha sorpreso i fan con un gesto insolito: si è trasformato in chef a notte fonda. In un video diventato virale su Instagram, il tennista toscano appare sorridente in cucina mentre prepara un piatto di pasta: « Sono le due – dice con aria divertita – e questa è la pasta post-match fatta da chef Lorenzo Musetti». Pasta a prova di dieta: come e quando mangiarla coi consigli della nutrizionista. guarda le foto Pochi istanti dopo, passa con disinvoltura all’impiattamento, annunciando il risultato con un ironico e teatrale «Et voilà!». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Come festeggiare un grande risultato a Parigi? Cucinando un bel piatto di pasta alle due di notte, ovviamente

