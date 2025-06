Colpo grosso al Superenalotto a Cesena con una schedina da tre euro ne vince quasi 400mila

Un colpo da quasi 400mila euro! Un fortunato giocatore di Cesena ha trasformato tre euro in una vincita incredibile al Superenalotto. Questo evento non solo riaccende le speranze di molti, ma si inserisce in un trend crescente di vincite milionarie che affascina l'Italia. La fortuna sembra avere un indirizzo preciso: la tabaccheria Le Torri di via Viareggio 105. Chissà, potrebbe essere il tuo turno!

Colpo grosso al Superenalotto Superstar, con una giocata da appena tre euro un fortunato giocatore si è portato a casa quasi 400mila euro. La dea bendata in questo caso ci vede benissimo perché bussa sempre alla stessa tabaccheria: è quella di via Viareggio 105 a Cesena, si chiama Le Torri, è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Colpo grosso al Superenalotto a Cesena, con una schedina da tre euro ne vince quasi 400mila

