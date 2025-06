Colpo Chiesa in vista | l’ala del Liverpool pronta a rilanciarsi in azzurro

Federico Chiesa, astro nascente del Liverpool, potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia del Napoli. Un rilancio atteso che accende gli animi dei tifosi! In un calcio sempre più globale, il ritorno di un talento nostrano può segnare una svolta nel campionato. Chiesa è pronto a fare la differenza: sarà lui il fulcro del nuovo progetto partenopeo? Non perdere di vista questa intrigante evoluzione!

Federico Chiesa torna nel mirino del Napoli: l’ala del Liverpool, delusa dallo scarso . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Colpo Chiesa in vista: l’ala del Liverpool pronta a rilanciarsi in azzurro

