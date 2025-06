Colpito con un taser in Questura a Pescara trentenne muore in ospedale dopo un malore

Un tragico episodio scuote Pescara: un trentenne è deceduto dopo un malore in questura, subito dopo l'intervento della Polizia con un taser. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull'uso della forza da parte delle forze dell'ordine, un tema di crescente attualità nel nostro paese. La necessità di bilanciare l’efficacia operativa con il rispetto dei diritti umani diventa sempre più pressante. Cosa ne pensate?

Un uomo di 30 anni è morto a Pescara per un arresto cardiocircolatorio dopo un malore. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe sopraggiunto dopo l'utilizzo del taser da parte della Polizia, nei locali della Questura del capoluogo adriatico. Soccorso dal 118 il giovane è stato trasportato in ospedale, dove è morto, nonostante i tentativi di rianimarlo. Al momento, stando a quanto si apprende, non è emersa una correlazione accertata tra l'utilizzo del taser e l'arresto cardiaco. Solo l'autopsia potrà chiarire l'accaduto e le cause del decesso. Sul caso indaga la Procura di Pescara.

