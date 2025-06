Colpito con il taser giovane ha un malore e muore a Pescara

Un tragico episodio scuote Pescara: un giovane di 30 anni è morto dopo un malore collegato all'uso del taser da parte della Polizia. Questo dramma riaccende il dibattito sull'uso delle tecnologie di controllo e sulla loro sicurezza in situazioni critiche. Con l'attenzione crescente sui diritti umani e la gestione della forza, è fondamentale riflettere su come prevenire simili tragedie in futuro. La vita di un giovane non dovrebbe mai essere a rischio.

Un giovane è morto a Pescara per un arresto cardiocircolatorio dopo un malore. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe sopraggiunto dopo l’utilizzo del taser da parte della Polizia, nei locali della Questura del capoluogo adriatico. Soccorso dal 118, il ragazzo - si tratterebbe di un 30enne - è stato trasportato in ospedale, dove è morto, nonostante i tentativi di rianimarlo. Al momento,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Colpito con il taser, giovane ha un malore e muore a Pescara

