Colpito con il taser dalla polizia a Pescara | giovane muore per arresto cardiaco disposta autopsia

Tragedia a Pescara: un giovane di 30 anni è morto dopo un arresto in cui è stato utilizzato il taser. L'incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle forze dell'ordine e l'uso di strumenti di contenimento. In un contesto di crescente attenzione sui diritti umani e le tecnologie di polizia, questo caso potrebbe segnare un punto di svolta nel dibattito pubblico. L'autopsia potrebbe rivelare dettagli cruciali. Resta con noi per scoprire di più.

Un 30enne è morto all’ospedale di Pescara dopo un malore in questura, avvenuto alcune ore dopo l’uso del taser da parte della polizia durante un arresto. La Procura ha avviato un’indagine. Solo l’autopsia chiarirà le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

