Colpito con il taser dalla polizia 30enne muore a Pescara

Tragedia a Pescara: un giovane di 30 anni perde la vita dopo essere stato colpito da un taser durante un intervento della polizia. Questo evento solleva interrogativi sul dibattito in corso riguardo all’uso della forza da parte delle forze dell’ordine, un tema sempre più attuale. È fondamentale riflettere sull'equilibrio tra sicurezza pubblica e diritti individuali, perché ogni vita conta. Sarà questa una chiamata all'azione per rivedere le procedure?

Un 30enne, precedentemente coinvolto poco prima in una lite in strada, è morto a Pescara dopo essere stato colpito col taser dalla polizia. Il giovane ha accusato un malore, per il quale è stato prima soccorso sul posto dal 118 e, quindi, trasportato in ospedale per le manovre di rianimazione. Ma non c’è stato nulla da fare. Il 30enne, morto per arresto cardiaco, era stato fermato per aver «opposto resistenza a pubblico ufficiale », che «è stato necessario vincere con l’uso del taser», ha spiegato la polizia: il malore è sopraggiunto «una volta condotto nelle camere d’attesa per compiere gli atti di polizia giudiziaria conseguenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Colpito con il taser dalla polizia, 30enne muore a Pescara

Pescara: colpito con taser dalla polizia, 30enne muore in ospedale per arresto cardiaco

Pescara, colpito dal taser della polizia: 30enne muore per un malore

Colpito con il taser, ragazzo 30enne ha un malore e muore per arresto cardiocircolatorio

