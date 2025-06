Colpito col taser ha un malore e muore Tragedia a Pescara

Una tragedia sconvolgente ha colpito Pescara: un giovane di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un taser. L'episodio accende i riflettori su un tema sempre più attuale: l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine. Cosa significa per la sicurezza pubblica e per il rapporto tra cittadini e istituzioni? La discussione si fa urgente, mentre molte domande rimangono senza risposta. La vita di un uomo ha preso una piega tragica in un attimo.

Il 30enne si trovava nei locali della questura quando è stato colto da arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato immediatamente in ospedale.

Tragedia a Pescara: un giovane di 30 anni è morto dopo un arresto in cui è stato utilizzato il taser.

