Colpito col taser ha malore e muore Tragedia a Pescara

Una tragedia scuote Pescara: un giovane di 30 anni perde la vita dopo essere stato colpito da un taser nella questura. Questo evento riaccende il dibattito sull'uso di strumenti elettrici da parte delle forze dell'ordine e sulla salute mentale in situazioni critiche. È fondamentale riflettere su come garantire la sicurezza e il benessere di tutti, in un momento in cui la società è sempre più attenta alle questioni di giustizia e diritti umani.

Il 30enne si trovava nei locali della questura quando è stato colto da arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato immediatamente in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Colpito col taser, ha malore e muore. Tragedia a Pescara

