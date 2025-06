Colpisce la fontana a Campo de’ Fiori con una spranga e la danneggia | arrestato

Un gesto che colpisce non solo un bene culturale, ma l'intera comunità. Un cinquantatreenne è stato arrestato dopo aver danneggiato la storica fontana di Campo de' Fiori con un tubo di ferro. Questo episodio solleva interrogativi sul rispetto per il patrimonio artistico in un'epoca in cui la cultura deve essere protetta e valorizzata. Come reagirà la società a tali atti vandalici? La risposta potrebbe influenzare il futuro della nostra eredità culturale.

Colpisce la fontana a Campo de' Fiori con un tubo di ferro. Arrestato il cinquantatreenne che nel processo per direttissima dovrà rispondere alle accuse di danneggiamento a bene culturale e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

