Colonnata il pericolo è sulla strada | buche rendono difficile il percorso

Colonnata, gioiello delle Apuane, è in pericolo! Le strade che conducono al borgo, già prese d'assalto dai turisti, sono un vero e proprio percorso ad ostacoli: buche e voragini mettono a rischio la sicurezza di residenti e visitatori. In un’epoca in cui il turismo sostenibile è al centro del dibattito, è fondamentale garantire strade sicure. Il richiamo della bellezza naturale non può trasformarsi in una trappola. È tempo di agire!

Carrara, 3 giugno 2025 – Sos buche dal paese di Colonnata, il piccolo borgo ai piedi delle Apuane già preso d’assalto dai turisti in occasione del ponte. La strada che da Bedizzano porta a Colonnata, a causa del frequente passaggio dei camion del marmo in molti punti presenta buche e voragini sull’asfalto. Una situazione rischiosa per tutti i residenti che giornalmente devono spostarsi dal paese, ma anche per i numerosi turisti che vista la bella stagione stanno prendendo d’assalto il paese famoso in tutto il mondo per il suo lardo Igp. A lanciare l’allarme sulla sicurezza stradale a nome dell’intera frazione è la Pro loco di Codena per bocca della sua presidente, Barbara Di Palma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colonnata, il pericolo è sulla strada: buche rendono difficile il percorso

Approfondimenti da altre fonti

Colonnata, il pericolo è sulla strada: buche rendono difficile il percorso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Buche stradali: a chi spetta il risarcimento danni e come chiederlo

Si legge su gazzetta.it: Ma non basta: c’è un altro caso in cui il gestore è responsabile: quando la buca è considerata un pericolo stradale. In questo caso infatti, secondo l’art 2043 c.c., se non era né ...

"È la strada delle buche". Pericoli e proteste tra Olmo e San Zeno

Da lanazione.it: Oltre ai danni ai veicoli, il pericolo per la sicurezza stradale è altissimo. "La strada è stretta e, per evitare le buche, le auto finiscono al centro della carreggiata, aumentando il rischio ...

La strada in via Camerano: buche lungo l'asfalto che versa in condizioni pessime

anconatoday.it scrive: ANCONA - La segnalazione giunge da via Camerano, in zona Grazie. Nella foto inviata da un nostro lettore appaiano evidenti le condizioni precarie dell'asfalto, percorso da mezzi a due e quattro ruote ...