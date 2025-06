colloqui russia ucraina putin pretende il ritiro di kyiv dalle regioni occupate

I colloqui tra Russia e Ucraina si sono conclusi senza passi avanti significativi, ma hanno segnato un'importante apertura sul fronte umanitario con lo scambio di mille prigionieri. Questo evento mette in luce la crescente necessità di dialogo e cooperazione in un contesto globale dove la pace è sempre più desiderata. La questione territoriale rimane centrale: il futuro dell'Ucraina dipende da un equilibrio fragile tra negoziato e resistenza. Riusciranno le parti a trovare un terreno comune?

Si è conclusa senza progressi concreti sul fronte del cessate il fuoco la nuova tornata di colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina, tenutasi lunedì al Ciragan Palace di Istanbul. L'incontro, durato poco più di un'ora, ha prodotto però un accordo sul più ampio scambio di prigionieri dall'inizio del conflitto: mille militari feriti, malati o sotto i 25 anni saranno rimpatriati da entrambe le parti, con la possibilità di un ulteriore scambio di altri 200. Restano invece profonde le divergenze sul piano politico e militare. Le condizioni della Russia per una tregua in Ucraina. Mosca ha presentato un memorandum con due opzioni durissime per la tregua: la prima prevede il ritiro totale delle truppe ucraine dalle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, che la Russia occupa ma non controlla.