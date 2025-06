Colloqui Istanbul memorandum Mosca per la pace | ritiro truppe ucraine riconoscimento Crimea e 4 regioni neutralità di Kiev e nuove elezioni

I colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina si sono rivelati un momento cruciale, ma in gran parte inconcludente. La proposta russa include il ritiro delle truppe ucraine e il riconoscimento della Crimea, riflettendo un clima internazionale sempre più teso. Questo scenario riaccende il dibattito sulla pace duratura in Europa, mettendo in discussione non solo l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma anche l’equilibrio geopolitico su scala globale. È ora di riflettere: quali saranno le conseguenze

Confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia. Il memorandum russo sulla pace in Ucraina è stato consegnato ieri alla delegazione ucraina a Istanbul, durante dei colloqui che non hanno portato sostanzialmente a nulla Nel corso dei colloqui di Istanbul Mosca ha anche presentato il suo memo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Colloqui Istanbul, memorandum Mosca per la pace: ritiro truppe ucraine, riconoscimento Crimea e 4 regioni, neutralità di Kiev e nuove elezioni

Leggi anche Colloqui di pace a Istanbul, Zelensky attacca la delegazione russa: "Sembra una farsa" | Mosca risponde: "Lui è un clown" - Colloqui di pace a Istanbul tra Ucraina e Russia si trasformano in un confronto acceso, con Zelensky che attacca la delegazione russa definendola una farsa, mentre Mosca risponde etichettandolo come un clown.

