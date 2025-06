Colleferro presi alla guida ubriachi | ritirata la patente a due giovani

Colleferro in festa, ma non per tutti è un motivo di gioia. I carabinieri intensificano i controlli contro la guida in stato di ebbrezza, ritirando le patenti a due giovani. Un campanello d'allarme che si inserisce in un trend nazionale: la sicurezza stradale è diventata una priorità. Non lasciate che una serata di divertimento si trasformi in un incubo. La responsabilità è sempre al primo posto!

Senza sosta anche in questi giorni di festa i controlli degli uomini delle forze dell'ordine nelle zone dei locali di Colleferro che soprattutto nelle ore serali si riempono di gente. Lo scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Colleferro con un articolato dispositivo che ha visto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Colleferro, presi alla guida ubriachi: ritirata la patente a due giovani

Su questo argomento da altre fonti

Droga, guida ubriachi e disordini in piena movida: 2 denunce, 3 segnalazioni e un “Daspo Willy

Da tunews24.it: Il servizio straordinario dei Carabinieri di Colleferro ha permesso di identificare 83 persone, eseguire 6 perquisizioni, sequestrare 2 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish, ritirare 4 patenti di ...

Dagli ubriachi al volante all'automobilista con la patente falsa. Sanzioni per 6mila euro

romatoday.it scrive: Più precisamente, è stato sorpreso dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro alla guida della propria autovettura con patente rilasciata da uno Stato estero risultata falsa.

"Ubriachi alla guida Numeri terrificanti"

Si legge su lanazione.it: Venerdì in lungarno Aldo Moro 27 ritiri di patente per guida in stato di ebrezza di cui 5 con sanzioni penali. Sono numeri terrificanti! Queste persone forse non conoscono il valore della vita".