Colleferro Incidente stradale su Via Fontana dell’Oste Scooter contro auto Il centauro 45enne trasportato in Pronto Soccorso

Un incidente stradale ha scosso Colleferro: un centauro di 45 anni è stato trasportato in Pronto Soccorso dopo un collisione tra scooter e auto su Via Fontana dell’Oste. Sebbene le sue condizioni non sembrino gravi, l’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, tema sempre più attuale nelle nostre città. Con l'aumento degli incidenti, è fondamentale riflettere su come migliorare la convivenza tra veicoli e due ruote.

COLLEFERRO – È stato trasportato in Pronto Soccorso all'Ospedale di Colleferro, apparentemente non in condizioni gravissime, il centauro che nel

