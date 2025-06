Colleferro Controlli serrati dei Carabinieri nell’area della movida Due persone denunciate per guida in stato di alterazione e 5 segnalate per droga

Colleferro al centro dei riflettori: nel weekend, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nell'animata area della movida. Risultato? Due persone denunciate per guida in stato di alterazione e cinque segnalate per possesso di droga. Questo avviene in un contesto di crescente attenzione alle questioni di sicurezza, un tema caldo nelle città italiane. La movida può essere divertente, ma la responsabilità è fondamentale. La tua serata fuori deve restare sicura!

COLLEFERRO – Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro con un articolato dispositivo

Leggi anche Colleferro – Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, segnalazioni e sanzioni - Venerdì a Colleferro i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari, coinvolgendo diverse stazioni locali.

