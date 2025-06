Colite ulcerosa | secondo uno studio una pianta può aiutare a prevenirla

Un estratto da un particolare albero potrebbe essere un valido alleato per le malattie infiammatorie croniche intestinali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colite ulcerosa: secondo uno studio una pianta può aiutare a prevenirla

Leggi anche Colite ulcerosa: convivere con una malattia cronica dell’intestino che cambia la vita - Convivere con la colite ulcerosa significa affrontare una malattia cronica dell'intestino che influisce profondamente sulla vita quotidiana.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa fare quando il Crohn o la colite ulcerosa sono refrattari? Valutare terapie combinate e chirurgia; Nuove sfide nella gestione delle Malattie infiammatorie croniche intestinali; Un estratto di una pianta mediterranea aiuta a curare le malattie infiammatorie intestinali. 🔗Ne parlano su altre fonti

Un estratto da un particolare albero potrebbe essere un valido alleato per le malattie infiammatorie croniche intestinali

Come scrive gazzetta.it: Un estratto da un particolare albero potrebbe essere un valido alleato per le malattie infiammatorie croniche intestinali come la colite ulcerosa.

Crohn e colite ulcerosa: vedolizumab superiore agli anti-TNF

Riporta corrierenazionale.it: Complessivamente, lo studio ha rilevato che la persistenza a 1 anno di vedolizumab era del 71,2% nella colite ulcerosa e del 76 ... o come agente di seconda o terza linea, e la sua persistenza ...

Colite ulcerosa. Tofacitinib efficace su sintomi e remissione

Da quotidianosanita.it: uno dei ricercatori coinvolti nello studio, che ha anche aggiunto come un miglioramento dei sintomi della colite ulcerosa sia stato osservato già a partire dalla seconda settimana di trattamento.