Colin Farrell si innamora di Margot Robbie in A Big Bold Beautiful Journey | le foto in anteprima e il racconto dal set

Colin Farrell e Margot Robbie si reinventano in un'avventura romantica che promette di incantare il pubblico. "A Big Bold Beautiful Journey" non è solo un film, è un'esperienza magica, come sottolinea Robbie. In un'epoca in cui l'amore e la fantasia si intrecciano sempre più, questa pellicola potrebbe diventare il simbolo di una nuova era nel cinema. Scopri le foto esclusive e lasciati trasportare da questa emozionante storia!

«Girare questo film è stata davvero una delle esperienze più magiche della mia vita», dice Margot Robbie del romantico e travolgente fantasy diretto da Kogonada. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Colin Farrell si innamora di Margot Robbie in A Big Bold Beautiful Journey: le foto in anteprima e il racconto dal set

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Big Bold Beautiful Journey, ecco il primo trailer del magico road-movie con Margot Robbie e Colin Farrell

Si legge su comingsoon.it: Margot Robbie e Colin Farrell sono i protagonisti di A Big Bold Beautiful Journey, commedia fantasy diretta da Kogonada, che si svela nel primo trailer in italiano. Il film arriverà nei nostri cinema ...

Arriva online il primo trailer di a big bold beautiful journey, il film con margot robbie e colin farrell

gaeta.it scrive: Sony Pictures e Eagle Pictures presentano il film di Kogonada con Margot Robbie e Colin Farrell, un viaggio nel tempo che esplora scelte di vita e memoria, in uscita in Italia il 9 ottobre 2025.

A big bold beautiful journey: il trailer con Margot Robbie e Colin Farrell vi conquisterà

Riporta cinema.everyeye.it: Guardate il trailer ufficiale e scoprite la data d'uscita di A big bold beautiful journey, nuovo film di Kogonada.