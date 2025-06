Col motorino contro un furgone giovane ferito | sul posto anche l' elisoccorso

Un giovane in motorino è rimasto ferito gravemente in un incidente con un furgone a Marrara. La dinamica dell'impatto, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, riporta alla luce un tema cruciale: la sicurezza stradale dei più giovani. In un'epoca in cui i mezzi di trasporto ecologici come i motorini stanno diventando sempre più popolari, è fondamentale promuovere una guida responsabile e consapevole per prevenire tragedie simili. La strada non perdona.

L'impatto contro un furgone e il volo sull'asfalto. E' l'incidente avvenuto martedì mattina, poco dopo le 9, a Marrara. Secondo quanto si apprende, un giovane (minorenne) era alla guida del proprio motorino in via del Primaro quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato in.

