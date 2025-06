Col motorino contro un furgone giovane ferito | sul posto anche l' elisoccorso

Un tragico incidente ha scosso Marrara martedì mattina, quando un giovane in motorino ha avuto un violento scontro con un furgone. La presenza dell'elisoccorso sottolinea la gravità della situazione. Questo episodio mette in luce l’urgenza di promuovere una maggiore sicurezza stradale, soprattutto per i più giovani. È fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile: ogni momento conta quando si tratta di vite!

L’impatto contro un furgone e il volo sull’asfalto. E’ l’incidente avvenuto martedì mattina, poco dopo le 9, a Marrara. Secondo quanto si apprende, un giovane (minorenne) era alla guida del proprio motorino in via del Primaro quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Col motorino contro un furgone, giovane ferito: sul posto anche l'elisoccorso

