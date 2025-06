Cnpr forum la svolta del Fisco green tra equità sviluppo e semplificazione

Il CNPR Forum segna un passo cruciale verso una fiscalità green che unisce equità e sviluppo. La sfida ora è definire strumenti efficaci per misurare l'impegno delle aziende nella sostenibilità. Mentre il mondo guarda con crescente attenzione la responsabilità sociale d’impresa, questa iniziativa potrebbe rappresentare un modello da seguire. La domanda è: le imprese sono pronte a dimostrare concretamente il loro impegno?

"Alla fiscalità può essere riservato anche un compito di politica industriale ma occorre usare prudenza. Si fa presto a dire sostenibilità delle imprese ma dobbiamo considerare quali siano gli strumenti per misurare gli impegni effettivi delle aziende in questa direzione. Come primo firmatario della legge che ha istituito le società benefit e fondatore di Assobenefit non ho fin qui proposto benefici fiscali perché volevo che il mercato fosse più maturo e pronto. Oggi che questo percorso è stato compiuto possiamo iniziare a valutare una prima fiscalità di vantaggio piccola e progressiva per quelle imprese che scelgono questa qualifica giuridica molto impegnativa e invasiva che orienta le scelte nel prosieguo delle attività sfuggendo dal rischio di creare comportamenti opportunistici.