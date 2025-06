Cna via all’assemblea elettiva quadriennale A confronto De Pascale Fabbri e Govoni

Domani alle 17, l'assemblea elettiva quadriennale di CNA Ferrara si trasforma in un palcoscenico cruciale per il futuro del nostro territorio. I candidati, Pasquale Fabbri e Govoni, si sfideranno per guidare un'associazione fondamentale nella promozione dell'economia locale. Un voto che non riguarda solo la leadership, ma che influenzerà lo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità. Chi guiderà il cambiamento? Non perdere l'occasione di scoprire le loro visioni!

Si terrà domani alle 17 la assemblea elettiva quadriennale di Cna Ferrara. Sarà l’occasione per affrontare i nodi dello sviluppo sociale ed economico del nostro territorio con tutti i principali interlocutori istituzionali, ma sarà anche il momento in cui i soci potranno eleggere – durante la parte privata dell’assemblea - il nuovo Presidente e il nuovo ufficio di Presidenza dell’associazione. La parte pubblica dell’assemblea quadriennale comincerà alle 17 nella Sala convegni di Via Caldirolo e sarà possibile seguirla anche via diretta Facebook. Il titolo scelto per quest’anno è ’Insieme nelle differenze’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cna, via all’assemblea elettiva quadriennale. A confronto De Pascale, Fabbri e Govoni

