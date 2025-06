Clint Eastwood nega di aver rilasciato l' intervista virale al quotidiano austriaco | Completamente falsa

Clint Eastwood, icona del cinema, festeggia i suoi 95 anni smentendo una falsa intervista virale. In un'epoca in cui le fake news dilagano, la sua voce si erge chiara: l'assalto all'industria cinematografica, attribuitogli, non esiste. Questo episodio sottolinea l’importanza di verificare le fonti, soprattutto quando si tratta di figure influenti. Un promemoria che, nel mondo della comunicazione odierna, la verità è un valore da difendere con forza

Il regista conferma di aver compiuto 95 anni e di non aver mai rilasciato un'intervista al quotidiano austriaco Kurier nelle ultime settimane. L'intervista virale a un quotidiano austriaco in cui Clint Eastwood si scaglia contro l'industria cinematografica e i franchise sarebbe completamente falsa. Ad affermarlo è lo stesso cineasta, il quale nega di aver rilasciato alcuna intervista nelle ultime settimane, soprattutto a testate austriache. L'intervista in cui Clint Eastwood critica la moda di Hollywood dei remake e franchise è stata ampiamente ripresa dalle testate di tutto il mondo nonostante la tiratura del quotidiano austriaco Kurier, autore del presunto scoop, abbia raggiunto solo 100. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Clint Eastwood nega di aver rilasciato l'intervista virale al quotidiano austriaco: "Completamente falsa"

Leggi anche Clint Eastwood compie 95 anni, sta già pianificando un altro film - Clint Eastwood compie 95 anni e la sua passione per il cinema brilla più che mai! Mentre tutti noi festeggiamo questo traguardo, lui è già al lavoro su un nuovo film, dimostrando che la creatività non ha età .

