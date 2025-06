Clint Eastwood accusa un giornale austriaco di aver inventato un' intervista

Clint Eastwood, icona del cinema, si scaglia contro un giornale austriaco accusandolo di aver falsificato un'intervista. In un'epoca in cui remake e franchise dominano le sale, la polemica accende il dibattito sull'autenticità artistica. La richiesta di Eastwood di chiarezza ci invita a riflettere: quanto è ancora originale il nostro amato cinema? Un invito a riscoprire storie autentiche, lontane dalla mera ripetizione!

Clint Eastwood ha accusato in un comunicato ufficiale un giornale austriaco di aver inventato un'intervista nella quale l'attore e regista premio Oscar sosteneva che l' industria del cinema oggi sia fatta solo di remake e franchise. "Di recente sui giornali sono apparsi diversi articoli che mi riguardano e voglio fare chiarezza", ha dichiarato il 95enne. "Non ho mai rilasciato un'intervista a una rivista austriaca chiamata Kurier o a qualsiasi altro giornale nelle ultime settimane. L'intervista è completamente falsa". Il magazine, che ha sede a Vienna, ha una tiratura di circa 100.000 copie. L'intervista con Eastwood era diventata virale sollevando un polvere.

