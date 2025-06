Clima Schwarzenegger | attaccare Trump? Basta lamentele serve agire

Arnold Schwarzenegger, il celebre "Terminator", lancia un appello accorato alla responsabilità climatica: basta lamentele, è tempo di agire! Durante la conferenza a Vienna, il suo messaggio si inserisce nel crescente movimento globale per la sostenibilità. Un dato interessante? Le sue parole risuonano forti in un momento in cui molti leader mondiali sembrano ancora in ritardo rispetto all'emergenza climatica. La sfida è aperta: chi risponderà?

Vienna, 3 giu. (askanews) - Arnold Schwarzenegger, il "Terminator" di Hollywood ed ex governatore della California, è stato invitato a partecipare a una conferenza annuale sul clima a Vienna. Parlando in apertura dell'evento, davanti tra gli altri al cancelliere austriaco Christian Stocker, Schwarzenegger, apertamente critico nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche per le sue politiche poco green e a favore dei combustibili fossili, non lo ha attaccato direttamente ma ha esortato la platea ad "agire". "So che tutti voi ora state pensando: spero che Arnold attacchi Trump e dica cose davvero terribili su Trump, giusto? Ma questo non è il mio stile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Clima, Schwarzenegger: attaccare Trump? Basta lamentele, serve agire

Segui queste discussioni sui social

#FreedomFlotillaè a Catania da ieri e noi insieme ai @fffitalia seguiamo il suo viaggio con attenzione!A bordo anche @gretathunberg Cosa c'entra il #clima ? Non c'è lotta per la giustizia climatica in territori occupati! Il sistema fossile… Leggi la discussione

Martes estará marcado por los fuertes aguaceros durante la tardeAltas temperaturas durante la mañana y fuertes aguaceros por la tarde marcarán las condiciones del tiempo para este martes. El panorama responde a las condiciones típicas de l… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Clima, Schwarzenegger: attaccare Trump? Basta lamentele, serve agire

Secondo libero.it: Vienna, 3 giu. (askanews) - Arnold Schwarzenegger, il "Terminator" di Hollywood ed ex governatore della California, è stato invitato a partecipare a una conferenza annuale sul clima a Vienna. Parlando ...

Clima, Schwarzenegger-Terminator contro Trump: «Solo io posso tornare indietro nel tempo»

Da ilmessaggero.it: Arnold Schwarzenegger rimette i panni di Terminator e si schiera contro la decisione di Donald Trump di lasciare l'accordo di Parigi sul clima. In un lungo videomessaggio postato sulla sua pagina ...

Schwarzenegger: il duro attacco a Trump e ai suoi sostenitori

Scrive notizie.virgilio.it: L’attore ed ex governatore repubblicano Arnold Schwarzenegger ha pubblicato un video su Twitter apertamente critico nei confronti di Donald Trump e dell’attacco al Campidoglio Usa.