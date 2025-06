Clayface | audizioni in corso quattro attori si contendono il ruolo da protagonista

Il mondo dei cinecomic si anima con la corsa per il ruolo di Clayface, un personaggio intrigante che promette di portare nuova linfa a Gotham City. Quattro attori sono in lizza per interpretare questo anti-eroe complesso e sfaccettato. In un periodo in cui le storie più profonde e i personaggi ambivalenti conquistano il pubblico, Clayface potrebbe rivelarsi una vera sorpresa. Chi sarà il prescelto per dar vita a questa metamorfosi? La suspense è alle stelle!

Secondo nuove voci sarebbero quattro gli attori in shortlist che i DC Studios stanno testando per trovare il protagonista del cinecomic diretto da James Watkins. Nuovi aggiornamenti sullo sviluppo di Clayface, cinecomic tratto dal popolare fumetto DC ambientato a Gotham City. Secondo quanto rivelato dall'insider MTTSH, quattro attori sarebbero in lizza per interpretare il ruolo principale (presumibilmente Basil Karlo) nel film che sarà diretto da James Watkins per i DC Studios. I nomi in shortlist sarebbero quelli di George MacKay, Tom Blythe, Jack O'Connell e Leo Woodall. A quanto pare sarà uno di loro a interpretare la pellicola in cantiere per conto dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran.

