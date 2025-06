Claudio Santamaria | Salviamo il nostro cinema A Giuli chiedo dialogo

Claudio Santamaria lancia un appello per salvare il cinema italiano, pronto a sedere al tavolo con il ministro Giuli. In un momento in cui il settore è in crisi, la direzione artistica del Milano Film Fest diventa un manifesto di speranza e rinascimento. L'attore invita a superare le polemiche. Sarà questa la chiave per rilanciare la settima arte? Non perdere l'occasione di scoprire come il cinema possa reinventarsi!

Milano, 3 giugno 2025 – "Cerchiamo di sciogliere i nodi del cinema, superando sterili polemiche e attacchi squallidi". L'attore Claudio Santamaria sarĂ al tavolo tecnico con il ministro Alessandro Giuli venerdì. Intanto dĂ il via al "Milano Film Fest": sua la direzione artistica, "un manifesto culturale". Come sta il cinema italiano? "Il suo stato di salute si è visto nell'ultima edizione del David di Donatello, con opere notevoli sia di registi affermati che di esordienti. Dal punto di vista creativo, il cinema italiano non ha nulla da invidiare a nessuno. Si tornano anche a girare film di genere ed è un bene.

Leggi anche “Bollano come ciancia il dissenso, ma isolato è il ministro Giuli. Le istanze del cinema non sono né di destra né di sinistra, sono dei lavoratori”: Claudio Santamaria sta con Elio Germano - “Siamo tutti con Elio”. Queste parole di Claudio Santamaria sottolineano la crescente solidarietà attorno a Elio Germano, coinvolto in una polemica con il Ministro della Cultura, Gennaro Giuli.

