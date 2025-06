Claudio Lippi compie 80 anni | la carriera l' amore il rapporto con Maurizio Costanzo e l' amicizia con Fabrizio Frizzi

Claudio Lippi compie 80 anni e celebra una carriera che ha attraversato decenni di musica e spettacolo. Dalla sua Milano, è diventato un volto iconico della tv, intrecciando amicizie indimenticabili con giganti come Maurizio Costanzo e Fabrizio Frizzi. Oggi, mentre il mondo dell'intrattenimento evolve verso il digitale, Lippi si prepara a lanciare un progetto di webtv e un libro, dimostrando che la passione non ha età. Riscopriamo insieme il suo straordinario

Nato a Milano nel 1945, ha debuttato come cantante nel mondo dello spettacolo agli inizi degli anni '60. Poi il doppiaggio e la tv, tra Rai (prima dell'esilio forzato) e Mediaset. Il libro e un progetto di webtv.

Claudio Lippi compie 80 anni: la carriera, l'amore, il rapporto con Maurizio Costanzo e l'amicizia con Fabrizio Frizzi

