classifica film al botteghino 26 maggio – 1 giugno

Dal 26 maggio al 1 giugno, il box office italiano ha visto "Lilo & Stitch" conquistare la vetta, dimostrando come i remake di classici animati continuino a catturare il pubblico. Al secondo posto, "Mission: Impossible – The Final Reckoning" conferma l'amore per le avventure mozzafiato. Un trend inarrestabile che ci invita a riflettere su quanto nostalgia e adrenalina siano ingredienti vincenti nel mondo del cinema contemporaneo! Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 26 maggio al 1 giugno. 1 Lilo & Stitch. Regia: Dean Fleischer-Camp Cast: Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Tia Carrere, Courtney B. Vance Avventura, Azione, Stati Uniti 2025, 108 min. 2 Mission: Impossible – The Final Reckoning. Regia: Christopher McQuarrie Cast: Nick Offerman, Lucy Tulugarjuk, Deena Trudy, Tommie Earl Jenkins Azione, Stati Uniti 2025, 165 min. 3 Fuori. Regia: Mario Martone Cast: Stefano Dionisi, Sylvia De Fanti, Francesco Gheghi, Antonio Gerardi Drammatico, Italia, Francia 2025, 115 min.

