Classifica delle migliori università 2025 | in Campania la Federico II è prima Ed è 243esima nel mondo

La Federico II di Napoli si conferma leader in Campania, occupando la 243esima posizione nel mondo secondo il Center for World University Rankings. Questo dato riflette un trend preoccupante: le università italiane faticano a brillare sulla scena globale. La sfida per migliorare la qualità dell'istruzione è più attuale che mai. Scopri quali strategie potrebbero riportare l'Italia ai vertici accademici!

Per il Center for world university rankings a guidare gli atenei campani è la Federico II. Negativi i punteggi delle università italiane a livello globale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

