Classica e gospel tornano i cori americani

Un evento imperdibile per gli amanti della musica! Domani, la Basilica di Santa Croce si trasformerà in un palcoscenico vibrante con la quinta edizione del Great American Choral Series. I cori americani, famosi per le loro armonie coinvolgenti, ci porteranno in un viaggio sonoro che unisce tradizione classica e ritmi gospel. Un'opportunità unica per scoprire come la musica possa abbattere confini e celebrare l'unità. Non mancare!

Si rinnova l’appuntamento tra l’ Orchestra da Camera Fiorentina e i grandi cori americani. La quinta edizione di Great American Choral Series in Firenze si svolgerà domani nella Basilica di Santa Croce e vedrà protagoniste alcune delle più note formazioni corali, oltre a direttori e compositori, sempre d’Oltreoceano. La serata (inizio ore 20,30, ingresso libero previa prenotazione obbligatoria sul sito www.santacroceopera.it) si aprirà con la ’Messa di Requiem’ di Mozart, ultima struggente opera del genio di Salisburgo. Ad affiancare l’Orchestra da Camera Fiorentina saranno le voci di Concord Chorale, Durango Choral Society e Mater Academy Narcoossee Choir. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Classica e gospel, tornano i cori americani

Leggi anche Firenze, classica e gospel: concerto in Santa Croce - Il 2 giugno 2025, la straordinaria cornice di Santa Croce a Firenze ospiterà un evento musicale unico.

Ne parlano su altre fonti

Classica e gospel, tornano i cori americani; Firenze classica e gospel | concerto in Santa Croce. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Classica e gospel, tornano i cori americani

Da lanazione.it: Si rinnova l’appuntamento tra l’Orchestra da Camera Fiorentina e i grandi cori americani. La quinta edizione di Great American ...

Firenze, classica e gospel: concerto in Santa Croce

Scrive lanazione.it: Firenze, 2 giugno 2025 – Appuntamento in musica con la classica e il gospel, con l’Orchestra da Camera Fiorentina e l’ensemble corali americani in Santa Croce. Si tratta di un concerto-evento a ingres ...

Classica e gospel: Orchestra da Camera Fiorentina ed ensemble corali americani in Santa Croce

Si legge su politicamentecorretto.com: politicamentecorretto.com - Classica e gospel: Orchestra da Camera Fiorentina ed ensemble corali americani in Santa Croce ...