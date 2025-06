Clarissa Burt | Mio padre ci picchiava mandò mio fratello in ospedale e mia madre decise di tornare con lui

Clarissa Burt, icona del cinema e della moda, svela un capitolo oscuro della sua infanzia: un padre violento che ha segnato la sua vita e quella dei suoi fratelli. La scelta della madre di tornare indietro, dopo aver fuggito la violenza, riporta in luce una realtà spesso taciuta. Questa storia personale si intreccia a un trend sociale crescente: il bisogno di rompere il silenzio sulla violenza domestica. Scopri come la resilienza può diventare un faro di speranza.

Clarissa Burt ricorda l’infanzia difficile vissuta sotto il controllo di un padre violento che per anni ha picchiato lei e i suoi fratelli. La famiglia riuscì a scappare finché la madre, circa un anno dopo, decise di tornare con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Clarissa Burt: “Mio padre ci picchiava, mandò mio fratello in ospedale e mia madre decise di tornare con lui”

Clarissa Burt: «Mio padre beveva e ci picchiava. Minacciava di ammazzarci. Raffaella Carrà? È stata una sorella maggiore per me»

Ospite a La Volta Buona, Clarissa Burt ha parlato a cuore aperto del suo passato difficile, di un'infanzia segnata dalla violenza e dei suoi grandi amori. Tra ricordi personali e ...

