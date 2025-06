Clara è già la regina di stile dell’estate 2025 | la sua micro gonna leopardata è il must di stagione

Clara fa già parlare di sé come la regina dello stile dell'estate 2025! La sua minigonna leopardata, audace e trendy, è destinata a diventare il must-have della stagione. Questo capo non solo riflette la rinascita della moda anni '90, ma celebra anche l’individualità e la libertà di espressione. Scopri perché il leopardato sta tornando prepotentemente nel guardaroba di ogni fashionista!

Qual è il capo destinato a diventare il must dell'estate 2025? La minigonna leopardata come quella che ha indossato Clara durante la sua recente performance. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui queste discussioni sui social

Good afternoon New York. The day is finally turning beautiful and warm.#newyork #CentralPark #nyc #clara #shihtzu #dogsofmastodon Leggi la discussione

Good morning New York.It is 61 F at 8:00 am going up to 75 F, and sunny.#summer #CentralPark #newyork #nyc #clara #dogsofmastodon #shihtzu Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Clara è già la regina di stile dell’estate 2025: la sua micro gonna leopardata è il must di stagione

Secondo fanpage.it: Qual è il capo destinato a diventare il must dell'estate 2025? La minigonna leopardata come quella che ha indossato Clara durante la sua recente performance ...

Sanremo 2025, Clara e l’abito a clessidra da vera icona di stile. Vestito e make up chic: “Una regina”

Lo riporta ilgiorno.it: Ma Clara Soccini non ha deluso, sfoggiando per la terza serata del festival un vestito che la incorona icona di stile di questa edizione di Sanremo 2025. Perché Sanremo è innanzitutto musica ...