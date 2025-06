Clara e Fedez sono una coppia? Lei tentenna alla domanda sul fidanzamento poi il rapper risponde | Fatti i c***i tuoi

Clara e Fedez, la coppia del momento, fanno discutere! Mentre lei sembra titubante sulla questione fidanzamento, lui risponde con un secco "fatti i tuoi". Un botta e risposta che accende i riflettori su una relazione già al centro del gossip. Con l'uscita del nuovo singolo "Scelte", il duo sta cavalcando l’onda di un trend musicale che unisce emozioni e realtà. Sarà solo musica o c'è di più in ballo? La curiosità cresce!

Clara e Fedez insieme. È questo il gossip che infiamma il web. I due cantanti? 35 anni lui, 25 lei? nelle scorse settimane hanno lanciato il singolo "Scelte. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Clara e Fedez sono una coppia? Lei tentenna alla domanda sul fidanzamento, poi il rapper risponde: «Fatti i c***i tuoi»

Leggi anche Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fedez e Clara Soccini stanno insieme? Gli indizi (mai smentiti): dalla diretta del Rosso ai cuoricini social; L'intesa tra Clara e Fedez, Mengoni come Beyoncé e la nuova conduttrice del pomeriggio Mediaset; Fedez-Clara, nella diretta de Il Rosso conferme sulla love story. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Clara e Fedez sono una coppia? Lei tentenna alla domanda sul fidanzamento, poi il rapper risponde: «Fatti i c***i tuoi»

Scrive ilmattino.it: Clara e Fedez insieme. È questo il gossip che infiamma il web. I due cantanti – 35 anni lui, 25 lei – nelle scorse settimane hanno lanciato il singolo "Scelte ...

A Clara chiedono se sia fidanzata ma lei non risponde, la reazione di Fedez: “Fatti i ca**i tuoi”

Come scrive fanpage.it: Un video di Fedez e Clara ha acceso il gossip. L'imbarazzo di fronte a una domanda sulla vita sentimentale della cantante ha fatto nascere dubbi sulla ...

Fedez e Clara e la domanda imbarazzante: "Siete fidanzati?". La risposta perentoria: "Fatti i ca**i tuoi" | VIDEO

Lo riporta tpi.it: Attimi di imbarazzo per Clara e Fedez i quali sono stati chiamati a commentare le voci secondo le quali i due sarebbero fidanzati. I due cantanti, che hanno collaborato al singolo Scelte stupide, sono ...