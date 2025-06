Civ al Mugello Delbianco e Pirro regalano spettacolo | una vittoria a testa

Nel cuore del Mugello, il Campionato Italiano Velocità (CIV) ha regalato emozioni da brivido! Alessandro Delbianco e Michele Pirro hanno incantato il pubblico, con entrambi i piloti che hanno conquistato una vittoria a testa. Un duello all’ultimo respiro che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso, sottolineando l'inesauribile passione per le moto in Italia. Delbianco, leader del campionato, dimostra che la competizione è più viva che mai: chi sarà il prossimo

Alessandro Delbianco resta leader del Civ dopo il round del Mugello. In Gara 1 il portacolori della Yamaha dell'Dmr Racing ha duellato con Michele Pirro (Barni 51 Racing Lab Ducati) per tutta la gara. All’ultima tornata si è accesa la bagarre con il campione in carica che ha provato a sorpassare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it