Cinque bimbi ricoverati dopo il bagno in piscina a Roma | uno rischia danni neurologici

Un tragico incidente ha colpito cinque bambini, ricoverati in ospedale dopo un bagno in piscina a Roma. Uno di loro è in terapia intensiva e rischia danni neurologici a causa dell'inalazione di cloro. Questo episodio ci ricorda l'importanza della sicurezza nelle strutture acquatiche, soprattutto in un periodo in cui la diffusione delle piscine private sta crescendo. La salute dei più piccoli deve sempre essere la priorità !

Non è in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici per inalazione da cloro uno dei bimbi ricoverati dopo un bagno in piscina ieri a Roma. Il bambino, che ha nove anni, è ancora in terapia intensiva. Ad essere trasportati dall’ Ares 118 al policlinico Umberto I, per irritazioni cutanee e difficoltĂ respiratorie, altri tre bambini (di 5, 7 e 11 anni ) e una bambina di 7 anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cinque bimbi ricoverati dopo il bagno in piscina a Roma: uno rischia danni neurologici

Leggi anche Paura in Italia, cinque bimbi intossicati dopo il bagno in piscina: cos’è successo - Cinque bambini intossicati dal cloro in una piscina privata: un evento che colpisce e scuote l'Italia.

Segui queste discussioni sui social

Ranking: l’Italia si arrende, Spagna e Inghilterra con 5 squadre in Champions #assoluto #atalanta #bologna #campionati #champions #cinque #CinqueSquadre #CinqueSquadreChampions #club #coefficiente #coppe #Europa #EuropaLeague #Fiorentina #… Leggi la discussione

Ranking: l’Italia si arrende, Spagna e Inghilterra con 5 squadre in Champions #assoluto #atalanta #bologna #campionati #champions #cinque #CinqueSquadre #CinqueSquadreChampions #club #coefficiente #coppe #Europa #EuropaLeague #Fiorentina #… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Cinque bimbi ricoverati dopo il bagno in piscina, uno è grave

Lo riporta msn.com: AGI - Cinque bimbi sono finiti in ospedale nel pomeriggio di domenica dopo un bagno in una piscina di un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia di Roma. I cinque sono stati immediatamen ...

Roma, 5 bambini ricoverati dopo bagno in piscina: uno è grave

Riporta tg24.sky.it: I bambini sono finiti in ospedale nel pomeriggio di domenica dopo un bagno in un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia della Capitale. Il più grave, che ha 9 anni, si trova in terapia ...

Cinque bambini ricoverati dopo un bagno in piscina a Roma: il più grave è in terapia intensiva

Segnala quotidiano.net: È successo in un impianto natatorio della Borghesiana. Al momento si ipotizza un’intossicazione da cloro: la polizia sta indagando. L’allarme lanciato dai genitori ...