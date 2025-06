Cinque bambini ricoverati dopo un bagno in piscina a Roma uno è grave

Cinque bambini sono stati ricoverati dopo un pomeriggio di svago in piscina a Roma, un evento che si trasforma in un dramma. Tra loro, un 9enne è in gravi condizioni. Questo incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle strutture ricreative, un tema sempre più urgente in un'estate affollata di famiglie. La polizia indaga, mentre i genitori restano col fiato sospeso. Quali misure saranno adottate per garantire la sicurezza dei più piccoli?

Cinque bambini sono finiti in ospedale nel pomeriggio di domenica dopo un bagno in una piscina in un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia della Capitale. Tutti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave, che ha 9 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva. Sulla vicenda indaga la polizia. Dai primi riscontri, sembra che il malore sia legato a un’intossicazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cinque bambini ricoverati dopo un bagno in piscina a Roma, uno è grave

