Cinque bambini intossicati dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo alla Borghesiana | uno è in terapia intensiva

Cinque bambini sono stati colpiti da intossicazione dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo a Borghesiana, con uno in terapia intensiva. Questo allerta mette in luce l'importanza della sicurezza nelle strutture ricreative, soprattutto in un periodo in cui le famiglie cercano refrigerio dalle ondate di caldo. I controlli rigorosi e la manutenzione delle piscine sono più cruciali che mai per garantire un divertimento senza rischi. La salute dei nostri piccoli è una priorità!

Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati, dopo il bagno nella piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, a Roma. Ruben. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cinque bambini intossicati dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo alla Borghesiana: uno è in terapia intensiva

