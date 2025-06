Cinque bambini intossicati dopo il bagno in piscina a Roma | uno di loro rischia danni neurologici irreversibili

Una domenica da incubo a Roma, dove cinque bambini sono stati intossicati dopo un bagno in piscina. Uno di loro, solo 9 anni, rischia danni neurologici irreversibili. Questo tragico evento accende i riflettori sulla sicurezza delle strutture ricreative, in un periodo in cui le famiglie cercano sollievo dal caldo estivo. È fondamentale garantire ambienti sicuri per i più piccoli: non lasciamo che il divertimento si trasformi in tragedia.

Domenica tragica a Roma, dove cinque bambini sono finiti in ospedale nel pomeriggio dopo un bagno in una piscina in un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia della Capitale. I cinque sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave, che ha 9 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva. Dai primi riscontri, sembra che il malore sia legato a un’intossicazione da cloro. Un bambino in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. I fatti sono avvenuti domenica mattina presso la struttura “ Imperium eventi” in via Capanna Murata, nel quartiere Borghesiana. Secondo quanto riferito da LaPresse, i cinque bambini sono stati esposti a una quantità pericolosa di cloro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cinque bambini intossicati dopo il bagno in piscina a Roma: uno di loro rischia danni neurologici irreversibili

