Cinquanta medaglie e una valanga di sorrisi per i meravigliosi atleti Special Olympics di Reggio Calabria

Cinquanta medaglie e una valanga di sorrisi: un trionfo che va oltre il podio! Gli atleti Special Olympics dell'Asd Andromeda di Reggio Calabria hanno brillato ai Play The Games 2025 di Verona, dimostrando che la vera vittoria è nel coraggio e nella determinazione. In un'epoca in cui l'inclusione e la celebrazione delle diversità sono più importanti che mai, questo successo rappresenta un faro di speranza e ispirazione. Unisciti a noi nel festeggiare questi